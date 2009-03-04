نزال: مسؤولون فلسطينيون وعرب طلبوا عدم الإفراج عن البرغوثي وزوجته تعرف ذلك

فلسطين اليوم : دمشق

كشف محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، النقاب عن طلب بعض المسؤولين الفلسطينيين والعرب من المسؤولين الإسرائيليين عدم الإفراج عن مروان البرغوثي، أمين سر حركة "فتح" في الضفة الأسير في سجون الاحتلال، بحجة أن الإفراج عنه يُضعف رئيس السلطة محمود عباس ويقوي حركة "حماس" سياسياً وشعبياً.

وأضاف نزال، في كلمة حركة "حماس" التي ألقاها خلال فعالية " أقامتها حركته ليلة أمس الثلاثاء في مخيم اليرموك بدمشق :"أود أن أكشف هنا عن أمر يثير الاستغراب والاستهجان والاستياء، وهو أن مسؤولين فلسطينيين وعرباً طلبوا من المسؤولين الإسرائيليين عدم الإفراج عن المناضل الفتحاوي مروان البرغوثي، تارة بحجة أن الإفراج عنه يضْعف محمود عباس في هذه المرحلة، وتارة أخرى بحجة أن الإفراج عنه يقوي حركة حماس سياسياً وشعبياً، باعتبار أنه يُبْرِزُ حسَّها الوطني العالي".

وتوقّع القيادي بـ"حماس" أن يسارع بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى إنكار هذا الأمر؛ حيث قال: " قد يسارع بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى إنكار ذلك، ولكنَّني أُحِيلكُم إلى زوجة المناضل مروان البرغوثي ومحاميه وأصدقائه، فهم يعرفون الأسماءَ والوقائعَ مثلنا، أو أكثرَ منَّا".