ترامب: رفع السودان من لائحة "الإرهاب" بعد دفعها 335 مليون للضحايا الأميركيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لمن اسماهم "ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وكتب ترامب في تغريدة: "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع "إسرائيل".