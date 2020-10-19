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الصحة "الاسرائيلية": 14 حالة وفاة و 896 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:43 - 19 أكتوبر 2020
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تقارير
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توفي 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 896 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 29,597، بعد تعافي 272,768 (823 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 304,635.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:11 من مساء الإثنين، بلغ 27,005 فحوصات، ليصل معدل الإصابة إلى 3.3%، علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد إجراء 27,300 فحص جاءت نتيجة 903 موجبة.

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