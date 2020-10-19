هل (إسرائيل) ستتجه إلى انتخابات جديدة هذا العام؟

قال بيني غانتس، رئيس حزب "كحول لافان" الاسرائيلي، اليوم الاثنين: إن "(إسرائيل) قد تتجه إلى جولة رابعة من الانتخابات العامة، حال لم يصادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الموازنة المالية لعام 2021".

وأضاف غانتس، خلال جلسة لكتلته البرلمانية حمل غانتس بشدة على تعامل الحكومة مع مسألة الموازنة العامة، أنه غير مستعد أن يكون رهينة لأحد في ظل الوضع السياسي الحالي التي تشهده حكومة الاحتلال.

وأشار الى انه اجتمع مع محافظ بنك (إسرائيل) ومع عشرات الخبراء الإسرائيليين، مؤكدًا أن هناك اجماعًا بينهم على وجوب إقرار ميزانية الدولة للعام القادم 2021.

وحال بدأت حكومة نتنياهو في مهاما، شدّد غانتس على أنه سيكون مستعدا لمواصلة التعاون، وإذا لم يحصل ذلك فهناك عدة خيارات أما حل الكنيست أو طريقة أخرى نراها صائبة.

من جهته، هدد وزير الخارجية اغابي اشكنازي، بحل الحكومة الحالية والهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم يُحرز تقدم حتى نهاية الشهر الجاري في القضايا الملحة مثل الميزانية والتعيينات وجلسات الحكومة.

أوضح أشكنازي أن الأمور لا تسير كما خُطط لها، وإذا لم يتغير ذلك، فسيحسم الأمر، وفق موقع "يديعوت احرنوت" العبري.