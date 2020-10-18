غانتس يمهل نتنياهو حتى نهاية أكتوبر والليكود يهدد بانتخابات رابعة

أمهل حزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الحرب ، بيني غانتس، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حتى نهاية أكتوبر، لإقرار ميزانية العام 2021، مهددا بأنه سيصوت ضد أي قرار حكومي في الكنيست.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في حزب غانتس قولها، إن الحزب لن يتنظر حتى 24 ديسمبر للمصادقة على الميزانية.

من جهته، دعا وزير المال الليكودي، يسرائيل كاتس، حزب "أزرق أبيض" إلى إبداء المسؤولية، مشدداً على أن "إسرائيل" في غنى عن انتخابات رابعة في هذه المرحلة.

ولفت كاتس إلى أنه يتعاون مع وزير الاقتصاد عمير بيرتس، ووزير الداخلية أريه درعي، للتوصل إلى صيغة نهائية للميزانية، مشيراً إلى أنه في حال لم تسمح الأمور بالعمل مع "أزرق أبيض" في الحلبة السياسية فسنذهب إلى انتخابات جديدة.