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شاهد: لأول مرة منذ 7 شهور.. أول صلاة داخل المسجد الحرام بمكة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 18 أكتوبر 2020
السعودية السعودية
تقارير
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سمحت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 18/10/2020، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد 7 أشهر من الإيقاف بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وكتبت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في نبأ عاجل "السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس السبت، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 341854 حالة.

 

 

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