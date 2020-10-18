كورونا حول العالم: أكثر من مليون و200 ألف وفاة ومايقارب من 40 مليون إصابة

كشفت الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19"، اليوم الأحد 18/10/2020، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و115 ألف وفاة.

فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 39 مليونا و960 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد على 29 مليونا و890 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس السبت، 372 ألفا و651 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,868 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (1,032 وفاة)، واميركا (638 وفاة)، والبرازيل (461 وفاة)، والمكسيك (419 وفاة)، والأرجنتين (384 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (62,092 إصابة)، وأميركا (54,232 اصابة)، وفرنسا (32,427 إصابة)، والبرازيل (22,792 إصابة)، وبريطانيا (16,171 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (224,282 وفاة)، والبرازيل (153,690 وفاة)، والهند (114,064 وفاة)، والمكسيك (86,059 وفاة)، وبريطانيا (43,579 وفاة).