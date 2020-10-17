تركيا تعتقل شخصاً بتهمة التجسس لصالح الإمارات

أفاد مصدر أمني تركي بارز، بأن مسؤولين في المخابرات التركية اعتقلوا رجلاً آخر؛ للاشتباه في تجسسه على عرب بتركيا لصالح الإمارات.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصدر الذي لم يفصح عن هوية المعتقل، أن المشتبه به اعترف، فيما لم يرد أي تعليق بعد من سلطات أبوظبي.

وأوضح المسؤول أن المشتبه فيه جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي و"اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات".

واعتقلت تركيا، العام الماضي، رجلين كانت أيضاً تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول في ذلك الوقت، إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر 2018.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في يناير 2019، عن لقاء جمع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين ومسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين؛ "لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة".

وأواخر يوليو الماضي، هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دولة الإمارات، مؤكداً أن أنقرة ستحاسبها على ما فعلت في المكان والزمان المناسبَين؛ لكونها أضرت بلاده في ليبيا وسوريا.

ووصف الوزير التركي الدولة الخليجية بأنها "دولة وظيفية تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويتمّ استخدامها واستغلالها عن بعد"، كما طالبها بأن تنظر إلى "ضآلة حجمها ومدى تأثيرها، وألا تنشر الفتنة والفساد".