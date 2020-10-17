أردوغان يعلن اكتشاف غاز إضافي بالبحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة "الفاتح"، التي تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال الرئيس أردوغان "اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".

وأضاف أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة "تونا ـ 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود) بلغ 405 مليارات متر مكعب.

وأكد أردوغان أن الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود هو أكبر مصدر هيدروكربوني (طاقة) لتركيا حتى الآن.

وتابع "آمل أن ينخفض اعتمادنا الخارجي على الغاز الطبيعي بشكل كبير مع هذه الاكتشافات (احتياطي الغاز) التي أعتقد أنها ستتواصل".

وأضاف أردوغان "أدخلنا إلى قطاع النفط في تركيا روبوتا غواصا بإمكانات محلية وتكنولوجيا متقدمة يمكن التحكم فيه عن بعد".

وبخصوص شرقي المتوسط، قال أردوغان "عازمون ألا نسمح لأي أمر واقع يتجاهل حقوق الشعب التركي والقبارصة الأتراك".

ولفت إلى أن بلاده فتحت باب عصر جديد عبر التصدي لجهود إقصاء تركيا عن موارد الهيدروكربون شرقي المتوسط.

وقال أردوغان "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا عادلا في شرق المتوسط فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة".