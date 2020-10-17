تزايد معدلات الفقر والبطالة في فلسطين

تزايدت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير في فلسطين، خلال الأعوام الأخيرة، لاسيما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني.

وأكد تقرير الإحصاء، أن نسبة الفقراء في الضفة الغربية بلغت 14%، ونسبة الفقراء في قطاع غزة 53%، فياما يعاني ثلث سكان القطاع (33.7%) من الفقر المدقع، و5.8% من سكان الضفة الغربية من الفقر المدقع.

ووصلت نسبة الفقراء في فلسطين عام 2017 إلى 29%، لكن هذه الأرقام تزايدت منذ تاريخ ذلك العام، بخاصة في قطاع غزة التي تشكل نسبة الفقر فيه أربعة أضعاف مثيلتها في الضفة الغربية.

وأشار جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى أن التحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني تزايدت بسبب ممارسات الاحتلال الذي منع خلق فرص عمل جديدة لمئات آلاف العمال، إضافة للأزمة المالية العالمية التي أثرت على مالية السلطة.

وفي قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة حروب قاسية على القطاع المحاصر منذُ 13 عامًا، فيما تمارس حكومة نتنياهو انتهاكات واعتداءات على المنشآت الحرفية والزراعية في الضفة.