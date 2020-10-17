لبنان: إحباط محاولة تهريب أدوية إلى العراق ومصر

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية في البلاد أحبطت عمليتي تهريب ادوية إلى مصر والعراق.

وأوضحت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن القوى الأمنية أحبطت عمليتي التهريب في مطار بيروت الدولي فيما تتابع فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار، مكافحة عمليات تهريب الأدوية من لبنان".

وبيّنت أنه في ليل أمس(الجمعة) وصباح اليوم(السبت) تمكن الأمن من إحباط عمليتي تهريب، واحدة الى مصر مخبأة بطريقة مبتكرة، حيث عمد المسافر إلى تعبئة الأدوية في علب الدخان، بعدما تمت إزالة الدخان منها، وأخرى الى العراق".

وأحيلت الأدوية والمهربون الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لمتابعة التحقيقات.

ووفق الوكالة اللبنانية، فقد منعت الدولة مرور كمية من الأدوية موضبة داخل بريد دبلوماسي عائد الى إحدى السفارات.