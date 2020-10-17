ترمب: سأغادر الولايات المتحدة حال فاز جون بايدن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه "سيغادر أراضي الولايات المتحدة، حال فاز نظيره جون بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ووصف ترمب، بايدن، أمام جمهوره في ولاية جورجيا، ساخرًا، بأنه "أسوأ مرشح في التاريخ".

وأشار الرئيس الحالي، إلى أن التنافس مع "أسوأ" مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط.

وتساءل "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة الامريكية الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.