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الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية "فتى الزرقاء" الأردنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:26 - 16 أكتوبر 2020
جريمة الزرقاء جريمة الزرقاء
تقارير
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اوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالاردن، القاضي الدكتور عبدالإله العساف، اليوم الجمعة، جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبحسب ما علمت وكالة الانباء الاردنية(بترا)، فقد أسند المدعي العام لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، واحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم اخرى، وان جميع المعنيين بالقضية حضروا اليوم للمثول امام الادعاء العام، والتحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
وفي ذات السياق فإن القضية خضعت لاعلى درجات المهنية لدى الاجهزة الامنية المعنية.

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