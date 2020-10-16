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مصر تحسم الجدل حول بدء العام الدراسي الجديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:38 - 16 أكتوبر 2020
جامعة عين شمس جامعة عين شمس
تقارير
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفت تأجيل موعد الدراسة في الجامعات، وتؤكد أن الدراسة في موعدها، المقرر، غدا السبت، الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد مجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي، والذي أوضحت أنه لا صحة لما يتردد عن تأجيل الدراسة في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وفقا للخريطة الزمنية للعام نفسه.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر، غدا السبت، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، منعا لانتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد 19".

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