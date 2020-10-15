"الكنيست الإسرائيلي" سيصوت لصالح اتفاقية التطبيع مع الامارات

أكدت عضو "الكنيسيت" الإسرائيلي سامي أبو شحادة، اليوم الخميس، أنّ غالبية الاعضاء في البرلمان "الإسرائيلي" سيصوتون لصالح اتفاقية تطبيع العلاقات مع الامارات التي تخدم أهداف حكومة الاحتلال.

وأوضح أبو شحادة، إلى أن حكومة الاحتلال ستستفيد من الاتفاقية في إدامة الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفق صحيفة "الغارديان".

وأشار إلى أن البرلمانيين في "الكنيست" الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة سيصوتون ضد الاتفاقية، أقلية صغيرة".

ووزع "الكنيست" على البرلمانيين نسخًا من الاتفاقية ثلاث لغات، هذا الأسبوع.

ويرى ابو شحادة، أن هذه اتفاقية تجارية، ولكنها تنشئ علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام. مشيرًا إلى أن النسخ الموزعة لم تذكر كلمة "ضم" الأراضي الفلسطينية المحتلة أبدا.

وأكد أن (إسرائيل) تستمر في ضم الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال "لا يمكن التعامل مع هذه الاتفاقية خارج سياق الحملة الانتخابية الرئاسية وحاجة الرئيس ترامب إلى قصة نجاح بعد كثير من الفشل. والاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية على أنه جزء من إسرائيل لن يغير القانون الدولي".

وأضاف أن اتفاقية الإمارات، كانت بالفعل تبرع سخي لحملة ترامب الانتخابية، وتمنح أبو ظبي المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت الامارات والبحرين إقامة علاقات تطبيعيه مع الاحتلال الإسرائيلي الذي توج بتوقيع اتفاقية الثنائية في واشنطن الامريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبلت تلك الاتفاقيات برفض واسع من الأوساط الشعبية العربية والفلسطينية، معبرين أنها "خيانة للقضية الفلسطينية"