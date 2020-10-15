تفاصيل أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية، عبدالقادر المرتضى، اليوم الخميس، وصول 3 طائرات قادمة من السعودية تحمل 360 أسيرًا من أسرى الجيش واللجان، لافتًا إلى وصول طائرة رابعة بعد ساعتين تحمل 110 أسرى.

وعقد المرتضى مؤتمرًا صحفيًا، بمطار صنعاء الدولي، خلال الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى المحررين في صفقة التبادل بإشراف أممي.

وسيصل غدًا 200 أسير من مطار عدن وسيتم الافراج عن 150 أسيرًا من صنعاء.

وأشار إلى أن الفريق الوطني واجه صعوبات كبيرة حتى وصل إلى هذا اليوم، كاشفًا أن بعض الأطراف لم ترد لهذه العملية أن تتم.

وأكد أن لجنة شؤون الأسرى تتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني بحت، آملًا من كل الأطراف التعامل معه من نفس المبدأ.

كما أكد على جهوزية اللجنة للدخول مباشرة في مشاورات جديدة تفضي إلى اتفاقيات جديدة.

وبارك رئيس لجنة شؤون الأسرى لجميع الأسرى الذين تم تحريرهم، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح عملية التبادل، مشيراً الى ان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يتابع ملف الأسرى بكل تفاصيله.