السوادان توافق على التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

قرر مجلس السيادة السوداني اليوم الخميس تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، وقبول العرض الأمريكي بهذا الشأن، وفق قناة i24news الاسرائيلية.

ووفق القناة، فإن مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء الموافقة على تطبيع العلاقات مع (إسرائيل).

وأمهلت الولايات المتحدة السودان 24 ساعة؛ حتى يقدم لها جواباً بشأن العرض، الذي قدم للخرطوم، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل تطبيع علاقات كاملة مع (إسرائيل).

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت الامارات والبحرين إقامة علاقات تطبيعيه مع الاحتلال الإسرائيلي الذي توج بتوقيع اتفاقية الثنائية في واشنطن الامريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبلت تلك الاتفاقيات برفض واسع من الأوساط الشعبية العربية والفلسطينية، معبرين أنها "خيانة للقضية الفلسطينية".