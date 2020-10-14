"إسرائيل":  2255 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية"، إصابة 2255 حالة بفيروس كورونا، فيما انخفضت عدد الفحوصات لاكتشاف الفيروس، حيث أجريت آخر 24 ساعة 42 ألفا من الاختبارات.

وأظهرت بيان وزارة الصحة بأن 5.4% من نتائج الفحوصات التي أجريت بالأمس كانت موجبة، وهي أقل نسبة تسجل في دولة الاحتلال منذ شهر تموز/يوليو الماضي، علما أن التراجع بنسبة الإصابات الموجبة يأتي في الوقت الذي سجلت محطات الفحص المتنقلة وعيادات صناديق المرضى انخفاضا بالإقبال على إجراء فحوصات اكتشاف كورونا.

إلى ذلك، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات الاحتلال 1462 مصابا، بينهم 808 في حالة خطيرة، بينما 240 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة جدا وتم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يبلغ إجمالي الإصابات النشطة 48 ألف إصابة، بينما الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ انتشار الفيروس 297274.

وعلى الرغم من التراجع في عدد الإصابات ومع استمرار الارتفاع بالحالات الصعبة سجلت في آخر 24 ساعة 29 حالة وفاة، ليترفع إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي إلى 2055 حالة وفاة.

وخلال الأسبوع الأخير، حيث سجل انخفاضا بشكل يومي بعدد الإصابات ولوحظ التراجع بنسبة العدوى، أظهرت المعطيات أيضا التراجع في عدد الفحوصات اليومي لاكتشاف كورونا التي تجريها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من خلال محطات الفحص المتنقلة، بحيث أن معدل التراجع بالفحوصات يصل إلى 22.5%.

وتزامنت هذه الحصيلة، مع قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، بمنح التسهيلات وتعليق الإغلاق في ليل الأحد - الإثنين المقبل.

صادق الوزراء بالحكومة من خلال مشاورات هاتفية في ساعات متأخرة من الليل على قرار كابينيت كورونا تمديد الإغلاق المشدد للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل، على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفيفات متوقعة يوم الخميس المقبل، وذلك وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، مساء الثلاثاء.

وتعقد الخميس جلسة لفحص إمكانية إقرار خطوة أولية لخطة الخروج من الإغلاق، تشمل فتح المصالح التجارية الصغيرة التي لا تستقبل زبائن والسماح للمطاعم بالعمل بموجب آلية الإرساليات، وفتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكرة.