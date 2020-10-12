اتصال هاتفي بين نتنياهو وبمحمد بن زايد ويتفقان على لقاء قريب

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه تحدث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي واتفقا على عقد لقاء قريب دون تحديد موعد لذلك.

من جانبه ، قال ولي عهد أبوظبي، عبر حسابه على "تويتر": "تلقيت اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، قالت إن الجانبان، أكدا أن "معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون".

ووقعت الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام بين البلدين. وبموجب الاتفاق، تقوم إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيع الدبلوماسية بشكلٍ كامل، ويبدآن التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن.

من جانبها، انتقدت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي؛ وقالت: "كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لن يحقق السلام في المنطقة".