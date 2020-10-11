كورونا حول العالم: الوفيات نحو مليون و78 ألف و37 مليوناً و477 ألف إصابة

كشفت آخر الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و78 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 37 مليونا و477 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد على 28 مليونا و177 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف يوم أمس السبت، إصابة نحو 356 ألف شخص، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,075 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (921 وفاة)، وأميركا (635 وفاة)، والبرازيل (544 وفاة)، والمكسيك (411 وفاة)، والأرجنتين (356 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (74,535 إصابة)، وأميركا (50,876 اصابة)، والبرازيل (34,650 إصابة)، وفرنسا (26,896 إصابة)، وبريطانيا (15,166 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (219,282 وفاة)، والبرازيل (150,236 وفاة)، والهند (108,371 وفاة)، والمكسيك (83,642 وفاة)، وبريطانيا (42,760 وفاة).