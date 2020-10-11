حزب "أزرق أبيض" يُهدد بإطاحة نتنياهو بتشكيل حكومة بديلة

هدد مسؤولون في حزب أزرق أبيض (كاحول لافان)، بالعمل على تشكيل "حكومة بديلة" لعزل بنيامين نتنياهو، في حال أصر الأخير على التوجه لانتخابات مبكرة، ملمحين إلى إمكانية تعاون مع شخصيات من معسكر اليمين، لمنع انتخابات "يدفع الليكود باتجاهها" في ظل أزمة كورونا.

وعلى خلفية الخلافات المتواصلة بين الليكود و"كاحول لافان" حول إقرار الميزانية العامة في إسرائيل، وإدارة أزمة فيروس "كورونا"، نقلت القناة العامة الإسرائيلية (كان 11) عن مسؤول قوله إن "الحزب يتحدث مع أعضاء الليكود حول إمكانية تشكيل حكومة بديلة".

في المقابل، لفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ضغوطات بدأ مسؤولون في "كاحول لافان" بممارستها على يوعاز هندل وتسفي هاوزر (المنشقان عن حوب "تيلم" برئاسة موشيه يعالون) للقبول بتشكيل "حكومة ضيقة تستند إلى دعم القائمة المشتركة"، وذلك "إذا ما اتضح قبل نهاية العام بوقت قصير أن الليكود لن يمرر ميزانية لعام 2021".

من جانبه، شدد وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يزهار شاي على أن حزبه "سيفعل كل شيء حتى لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة إذا ما قرر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

وفي مقابلة أجراها مع القناة (12) الإسرائيلية، قال شاي: "أعلن الليكود هذا الأسبوع عبر (رئيس الائتلاف في الكنيست) ميكي زوهار أنهم لن يعملوا على (إقرار) ميزانية (للعام 2021) في محاولة لحل الحكومة".

وأضاف "إذا أراد الليكود إجراء انتخابات الآن على حساب المواطنين -العاطلين عن العمل والمرضى- فلن نسمح بذلك. ونتنياهو لن يكون رئيسا للحكومة لوقت إضافي". وتابع "سنفعل كل ما هو ممكن، كل ما هو ضروري. من المهم أن يفهموا على الجانب الآخر -سنفعل كل ما هو ضروري على المستوى السياسي- من يقرر التوجه إلى صناديق الاقتراع سيدفع ثمن ذلك".

وأشار إلى أن هناك عناصر من معسكر اليمين على استعداد تام للتعاون مع "كاحول لافان" من أجل الإطاحة بنتنياهو، وقال: "نتنياهو لن يكون من سيقرر متى تكون الجولة المقبلة. هناك أدوات وهناك أشخاص سيمنعونه من القيام بذلك، هناك أيضا أشخاص من اليمين سيمنعون رئيس الحكومة من التوجه إلى الانتخابات".

من جانبه، اعتبر زوهار أن "كاحول لافان" يواصلون "التهرب من التزاماتهم وينتهكون الاتفاق الحكومي"، واعتبر أن تصريحات الوزير شاي "تهديدات فارغة". وشدد على أن "حكومة بديلة هو خيار غير واقعي".

وأضاف "على الرغم من أنه قد يكون لدى "كاحول لافان" الإرادة والنية لتشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة، إلا أنه سيكون من الصعب عليهم القيام بذلك". واعتبر أن المسؤولين في "كاحول لافان" "يدفعون لإجراء انتخابات".

وقال: "كاحول لافان" لا يحظون بالشرعية الجماهيرية لتشكيل حكومة وتسلم السلطة. وسيحصلون على 6 أعضاء كنيست "في يومهم الجيد" وإمكانية عدم "تجاوزهم نسبة الحسم قائمة"؛ مشددا على أن الليكود مستعد للتوجه إلى صناديق الاقتراع، معتبرا أنه "إذا سألنا الجمهور من تريدونه في قيادة الدولة، أنا متأكد من أن الجمهور سيقول مرة أخرى إنهم يريدون نتنياهو".