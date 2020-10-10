صيدم:  هناك مسؤولية عالية لإنهاء الانقسام لدى الفصائل

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم يوم السبت وجود مسؤولية عالية لدى كل الفصائل بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، باعتبار أن هناك حاجة وطنية ملحة تقع على عاتق الجميع في ظل تداعيات الموقف السياسي.

وتوقع صيدم في تصريحات صباح اليوم السبت عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات خلال الأيام المقبلة في أحد العواصم العربية.

وذكر أنه جرى الاتفاق في اللجنة المركزية لحركة فتح على تعزيز الحوار لتشكيل قناعة شاملة ومكتوبة من الفصائل للدخول في العملية الانتخابية مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات جامعة وليست ندية.

وقال صيدم "يجب أن تكون الجبهة التي تتم صياغتها من خلال صندوق الاقتراع جامعة للكل الفلسطيني في مواجهة الصلف الأمريكي وحالة الغي الإسرائيلي بحق شعبنا والإمعان في ادارة الظهر للحقوق الفلسطينية إضافة إلى التطبيع العربي الذي قامت به بعض الدول".

وشدد على ضرورة استثمار الأجواء الايجابية السائدة في عملية الحوار والتحضير للمرحلة المقبلة.

ورأى أن الخطوة الأهم المتمثلة بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات للتأكيد على أنها نقطة الحسم والمحطة الفيصل.

من جهة ثانية، قال صيدم إن تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين خلال قطف الزيتون هدفه خلق جو من الترهيب وثني المزارعين عن التوجه إلى أراضيهم.

وأضاف أنه من الضروري التوجه للمؤسسات الدولية للتدخل بصورة عاجلة وتقديم شكوى لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.