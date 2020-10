نوبة سعال خلال مقابلة هاتفية لترامب تثير الشكوك حول صحة شفائه من كورونا

أثارت نوبة سعال للرئيس الأمريكي ترامب خلال مقابلة هاتفية أجراها على قناة فوكس نيوز ليلة الخميس، شكوكا حول شفائه من كوفيد-19.

وواجه الرئيس الأمريكي صعوبة بالتحدث أدت إلى توقفه عدة ثواني، إضافة لعدم إجابته وتجاهله سؤال الصحفية ما إذا كان قد خضع مؤخرا لفحص فيروس كورونا.

وتساءل صحفيون عن إمكانية تنفيذه لمسيرة ضخمة يخطط ترامب أن يشارك بها في ولاية فلوريدا السبت القادم، بالرغم من شكوك إصابته بوباء شديد العدوى، بعد أن أشار ترامب خلال المقابلة رغبته في بدء تنظيم التجمعات الانتخابية مرة أخرى بعد ساعات فقط من تصريح طبيبه الإيجابي لعودته إلى المشاركات العامة.

و أعلن ترامب قبل أسبوع، 2 أكتوبر/تشرين الأول إصابته والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بكوفيد-19 وقد أمضى عدة أيام بعد ذلك في مركز والتر ريد الطبي للاختبار والعلاج من الفيروس.

Trump won't tell Hannity if he's had a negative coronavirus test. He just ignores the question and starts ranting. pic.twitter.com/GOtYbRCDqv