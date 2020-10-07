موسكو تحذر واشنطن من التدخل في شؤون بيلاروسيا

حذرت روسيا مساء اليوم الاربعاء الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في شؤون بيلاروسيا الداخلية داعية واشنطن بترك بيلاروسيا تعالج أوضاعها بنفسها.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء: ""لقد فوجئت بتحذير الأمريكيين من ألا نتدخل في شؤون بيلاروسيا أنا من طرفي قلت أيضاً لهم دعونا نعطي الشعب البيلاروسي فرصة ليقرر بنفسه ماذا يفعل، مع من يعيش، كيف يتصرف، كيف يعالج الوضع".

وأضاف أنطونوف: "لقد حذرت أيضاً زملاءنا من النشاط الزائد إزاء الأحداث التي جرت في بيلاروس".

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً، في تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات على ثمانية مسؤولين بيلاروس، بينهم عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.