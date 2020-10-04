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لبنان: الحملة العالمية للعودة لفلسطين تعقد مؤتمراً مناهضاً للتطبيع

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 18:28 - 04 أكتوبر 2020
بحرينيون ضد التطبيع بحرينيون ضد التطبيع
تقارير
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تعقد الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين المحتلة،في لبنان وضمن فعاليات أسبوع الانتفاضة، "ملتقى مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع"، بمشاركة شخصيّات سياسيّة وعلمائيّة بارزة، وذلك الساعة الرابعة بعد ظهر يوم غد الاثنين 5 / 10 / 20.

و دعت الحملة لحضور المؤتمر، حيث سيشارك فيه مجموعة من ابرز الشخصيات الاسلامية و المسيحية، للتعبير عن الموقف العربي و الشعبي في مواجهة هجمة التطبيع و الخيانة.

و جاء في  دعوة الحملة العالمية التالي:

"يا اهلنا على امتداد العالم العربي والاسلامي والمسيحي، لان فلسطين قضيتنا جميعا، ولان التطبيع مع كيان الاحتلال يعنينا جميعا، تدعوكم الحملة العالمية للعودة الى فلسطين، لحضور اللقاء الدولي الثاني "مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع"، والذي سيشارك فيه مجموعة من ابرز الشخصيات الاسلامية والمسيحية للتعبير عن الموقف العربي والشعبي في مواجهة هجمة التطبيع والخيانة" .

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