الكشف عن الحالة الصحية لرئيس امريكيا ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، عن وضع حالته الصحية، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلى إثرها دخل الرئيس ترامب أمس، مستشفى "والتر ريد" العسكري في لاية ماريلاند، فيما يتلقى الرعاية الطبية فيه.

وقال طبيب البيت الأبيض، "شون كونلي"، إن "رئيس بلاده ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي"، وإنه بدأ في تناول عقار "ريمديسيفر" المضاد لفيروس كورونا.

ويستخدم الأطباء ذلك العقار عن طريق حقنه في الوريد، لمواجهة الفيروسات؛ لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.

وفي تغريدة لترامب على موقع "تويتر"، أشاد بجهود الطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر بشكل جيد".

وأضاف أن الطاقم الطبي الذي يقدم له العلاج، رائع، مؤكدًا ان تقدمًا هائلاً جرى إحرازه خلال الأشهر الستة الأخيرة من التصدي لوباء كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدوى "كوفيد-19".