صورة هل تشاجر ميسي مع حكم مباراة سيلتا فيغو أمس؟

نشرت قناة "موفيستار" صورة مثيرة للجدل بين النجم الارجنتيني مهاجم نادي برشلونة ليونيل ميسي والحكم كارلوس ديل سيرو الذي ادار مباراة برشلونة وسيلتا فيغو ليلة أمس الخميس 2-10-2020.

واثارت اللقطة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا لا سيما أن الصورة أظهرت محاولة شجار وقع بين الطرفين.

لكن الحقيقة أن ما جرى هو عملية شرح عملي من حكم المباراة لميسي حول سبب طرد الحكم مدافع نادي برشلونة كليمان لينغليه قبل نهاية الشوط الاول من المباراة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه لينغليه، ليطرده في الدقيقة 42، لاستخدامه ذراعه لإيقاف لاعب سيلتا فيغو، دينيس سواريز.

واعترض ميسي ومجموعة من لاعبي برشلونة بشدة على قرار الحكم.

وبعد الاحتجاجات على أرض الملعب، أظهرت لقطات نشرتها قناة "موفيستار" من داخل الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، ميسي، وزميله جيرارد بيكيه، والمدرب رونالد كومان، وهم يتناقشون مع الحكم بين الشوطين.

وشوهد الحكم كارلوس ديل سيرو، وهو يشرح قراره ولماذا طرد لينغليه، حيث أمسك بذراع ميسي ليكرر الحركة التي قام بها المدافع قبل طرده.