ماذا قال بايدن عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا؟!

تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.

وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في مكتبه.

ومساء الخميس قال الرئيس الأميركي إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز" أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي. وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.