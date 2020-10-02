تفاصيل وشروط أداء العمرة والإجراءات الاحترازية

تستأنف السعودية بعد غد الأحد، أداء شعائر العمرة تدريجيا في مكة المكرمة، بعد تعليقها منذ مارس/آذار الماضي، لوقف تفشي فيروس كورونا، وكخطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم، في ظل إجراءات احترازية ووقائية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها بشهر للمعتمرين والزوار من الخارج، وقال وزير الحج والعمرة، محمد بنتن: "في المرحلة الأولى سيكون أداء العمرة دقيقاً، وخلال فترة محددة"، مشيرا إلى أن المعتمرين "سيتم تقسيمهم على مجموعات للدخول إلى المسجد الحرام".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، سيُزاد عدد المعتمرين من المواطنين والمقيمين ليصبح نحو 15 ألف معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصل إلى الحرم المكي لأداء الصلاة. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، سيسمح للقادمين من الخارج بالعمرة، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 20 ألف معتمر في اليوم، ويسمح لـ60 ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم، وستقرر وزارة الصحة السعودية الدول التي يمكن القدوم منها بناء على عدم وجود مخاطر صحية تتعلق بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلة الرابعة لن تبدأ سوى "عندما تقرّر الجهة المختصّة زوال مخاطر الجائحة"، وحينئذ سترفع النسبة إلى 100 في المائة من "الطاقة الاستيعابية الطبيعية" للحرمين الشريفين.

ويتوجب على الراغبين بأداء العمرة تقديم طلب عبر تطبيقين للهواتف الذكية. أولهما تطبيق "توكلنا" للتأكد من خلو المتقدمين من فيروس كورونا. وتطبيق آخر هو "اعتمرنا" لتسجيل البيانات واختيار موعد أداء العمرة أو أداء الصلاة، ومن ثم الحصول على تصريح يسمح بأداء العمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت "العديد من الإجراءات الاحترازية"، وسيتم تعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه منه، وسيمنع أيضا الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود. وسيتم "تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا" على أحد المعتمرين، وسيرافق كل مجموعة مرافق صحي، وسيتم تخصيص فرق طبية.

وشملت الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها هذا العام على حوالى 10 آلاف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين شهد العام الماضي أداء حوالى 2.5 مليون حاج الفريضة. وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 335 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من 4700 حالة وفاة.

وتجني السعودية في العادة مليارات الدولارات سنويا من السياحة الدينية، وغالبا ما يمثّل هذا الحدث تحديًا لوجستيًا ضخمًا، إذ تكتظ الحشود الضخمة في الأماكن المقدسة الصغيرة نسبيًا، مما يجعل الحاضرين عرضة للعدوى. وتأمل الحكومة في استقبال 30 مليون حاج سنويا بحلول عام 2030.