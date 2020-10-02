إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وفي تغريدة سابقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أدخل الحجر الصحي مع زوجته ميلانيا بعدما ثبتت إصابة إحدى أقرب مساعديه بفيروس كورونا.

وقال ترامب على "تويتر": "أثبتت اختبارات هوب هيكس، التي عملت بجد دون أخذ استراحة صغيرة، أنها إيجابية لـ Covid 19. رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي لدينا!".

الجدير بالذكر أن مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاماً هي أقرب مساعد لترامب يتبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا حتى الآن، حيث قد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا الأسبوع.