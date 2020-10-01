امريكا تعلق على اتفاق لبناني "اسرائيلي" لترسيم الحدود البحرية

أعلنت ,وزارة الخارجية الأميركية أن الإتفاق الإطار الموضوع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل" جاء نتيجة مفاوضات إسرائيلية لبنانية دامت 3 سنوات، مضيفة أنه تم توقيع الاتفاق الإطار بعدما تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري ادارة الملف برعاية اميركية وأممية من اليونيفل.

وذكر البيان أنه عندما زار بومبيو لبنان أعاد الملف إلى طاولة البحث، وكان هناك اتفاق إطار يرسم الطريق للجيش اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن بيان وزارة الخارجية الأميركية بترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل، معتبراً القرار أنه وساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية سيتولى المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أعلنت ظهر اليوم أن الإتفاق الموضوع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل" جاء نتيجة مفاوضات "إسرائيلية" لبنانية دامت 3 سنوات مضيفة أنه تم توقيع الاتفاق الإطار بعدما تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري ادارة الملف برعاية أميركية وأممية من اليونيفل.