فتوى في السودان تحرم التطبيع مع الاحتلال

أصدر مجمع الفقه الإسلامي في السودان فتوى بتحريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في كل المجالات.



وأكدت وسائل إعلام سودانية أن الفتوى صدرت من المجمع الإسلامي بالإجماع، وذلك وسط إرهاصات وتوقعات بقرب تطبيع العلاقات بين السودان وكيان الاحتلال.



وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين كشف الشهر الماضي، أن الإدارة الأمريكية وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسميًا مع "إسرائيل".



وقال قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية: إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان وإسرائيل، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفان في سلة واحدة".