زعيم سوداني التطبيع مع (إسرائيل) "خيانة" وينبه الخرطوم من خطوات مماثلة

اعتبر زعيم حزب (الأمة) السوداني، الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، أن تطبيع دول عربية مع (إسرائيل) "خيانة"، ولا "علاقة له بالحريات"، كما يدعو أصحاب الاتفاقيات.

وأكد المهدي، انه " المناهضين لتلك الاتفاقيات سيقودون حملة للحد من خداع الشعب بالتطبيع"، معلناً رفضه القاطع للخطوة.

ودعا إلى حملة كبرى لمقاومة التطبيع.

ونبه المهدي، حكومة الخرطوم من "مغبة اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل، حتى لا تدخل البلاد في مواقف خلافية".

وطالب حكومة السودان بالكف عن "الاتصالات والرحلات غير المنضبطة في اتجاه التطبيع، متهماً واشنطن بعرض صفقة ابتزازية على السودان، أي "التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وقال المهدي: إن "السودان بموجب الثورة الشعبية، يستحق رفع اسمه من تلك القائمة".

وأعلنت البحرين والامارات الفترة الماضية، تطبيع علاقتهما مع (إسرائيل) بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.