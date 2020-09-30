1776 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في الأردن

سجلت الاردن، اليوم الأربعاء، 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 11 إصابة خارجية.

وطالب وزير الصحة سعد جابر في بيان الحالة الوبائية اليومية، الجمع االتزام بالتعليمات الصحية التي فرضتها الوزارة منعا من تفاقم عدد الإصابات بشكل أكبر.

وتوزعت الحالات المحليّة كالتالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 حالة في الكرك، و67 حالة في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، وحالة واحدة في المفرق، و3 حالات في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، وحالة واحدة في الطفيلة.

وأشار الوزير إلى تسجيل 11 حالة إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر المعابر الحدودية.

وارتفع اجمالي عدد الوفيات بين المصابين إلى 61 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما شُفي 130 مصابا الأربعاء، وفق وزير الصحة.