طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من "إسرائيل"

هبطت طائرة شحن أذربيجانية في قاعدة "عوفدا" في جنوب "إسرائيل" أمس، الثلاثاء، وحمّلت "شحنة عسكرية" وفقاً لموrع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة العنيفة الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني (قره باغ).

وترددت أنباء في "إسرائيل"، في العام 2017، عن أن شركة "إيرناوتيكس" "الإسرائيلية" لتصنيع طائرات بدون طيار، أجرت تجربة على طائرة مسيرة "انتحارية"، من طراز "هاروب"، ضد موقع مأهول للجيش الأرميني، بناء على طلب أذربيجان.

وأشارت تقارير إلى أن أذربيجان اشترت أسلحة من "إسرائيل" بمبلغ خمسة مليارات دولار تقريبا، وهذا مبلغ يزيد عن صادرات الأسلحة "الإسرائيلية" كلها في العام الواحد.