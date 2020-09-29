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أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية غداً الاربعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:16 - 29 سبتمبر 2020
نواف الأحمد الجابر الصباح نواف الأحمد الجابر الصباح
تقارير
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أعلن رئيس مجلس "الأمة" الكويتي مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء، أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء.

وكتب الغانم في تغريدة على "تويتر": "التقيت سمو الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد في الساعة 11 صباحا".

ونادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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