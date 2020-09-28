تركيا تعد لائحة اتهام بحق 8 مسؤولين سعوديين على ضلع بمقتل خاشقجي

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين أن ممثلي الادعاء في تركيا يعدون لائحة اتهام ثانية بحق ستة مسؤولين سعوديين على ضلع بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول، بأن اثنين من المتهمين يواجهان اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وخمس سنوات سجن للأربعة الآخرين.

فيما أحجم مكتب الادعاء في اسطنبول عن التعليق على تلك التقارير، ولم توضح التقارير الاعلامية إن كان المشتبه بهم الستة من بين من يحاكمون بالفعل غيابيا في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في اسطنبول.

وأصدرت محكمة سعودية، الشهر الحالي، قرارًا بسجن ثمانية متهمين سعوديين بمقتل خاشقجي لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة، بعد أربعة أشهر على عفو عائلة الصحفي عن قاتليه.

وشوهد خاشقجي، الذي كان منتقدا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلنت السلطات التركية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية في إسطنبول، دون العثور على جثته حتى الآن.