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بالفيديو ..مراوغة "نيمار" تشعل مواقع التواصل لاجتماعي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:19 - 28 سبتمبر 2020
نيمار نيمار
تقارير
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قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ستاد ريمس، أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

وتألق نيمار بشكل مذهل في المباراة، وأربك مدافعي ريمس بمراوغاته المثيرة الممتعة.

 

 

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين رائعتين لنيمار، حيث يظهر في الأولى وهو يخترق دفاعات ريمس ببراعة، لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

كما قدم نجم منتخب "السامبا"، فاصلا مهاريا مذهلا في لقطة ثانية، حيث قام بمراوغة أحد اللاعبين من خلال تمرير الكرة من خلف القدم الثابتة له، وأثارت هذه اللقطة بالتحديد، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوها على نطاق واسع.

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