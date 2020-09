بالفيديو ..مراوغة "نيمار" تشعل مواقع التواصل لاجتماعي

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ستاد ريمس، أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

Neymar pulling out all the tricks tonight. ???? pic.twitter.com/wxzOtWMQdh

This could have been a puskas goal from Neymar ffs pic.twitter.com/BuCRloLRQF