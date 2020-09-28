بالفيديو ..مراوغة "نيمار" تشعل مواقع التواصل لاجتماعي

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ستاد ريمس، أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

Neymar pulling out all the tricks tonight.



???? pic.twitter.com/wxzOtWMQdh — Regista (@Regista) September 27, 2020

This could have been a puskas goal from Neymar ffs pic.twitter.com/BuCRloLRQF — Galu (@PSGalu) September 27, 2020

وتألق نيمار بشكل مذهل في المباراة، وأربك مدافعي ريمس بمراوغاته المثيرة الممتعة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين رائعتين لنيمار، حيث يظهر في الأولى وهو يخترق دفاعات ريمس ببراعة، لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

كما قدم نجم منتخب "السامبا"، فاصلا مهاريا مذهلا في لقطة ثانية، حيث قام بمراوغة أحد اللاعبين من خلال تمرير الكرة من خلف القدم الثابتة له، وأثارت هذه اللقطة بالتحديد، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوها على نطاق واسع.