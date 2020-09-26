جيش الاحتلال يستعد لتصعيد قريب مع قطاع غزة

تستعد قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف التصعيد مع قطاع غزة، وفقاً لما نقلته القناة الثانية العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن قيادة المنطقة الجنوبية قولها، "إن نهاية شهر أكتوبر المقبل هو التاريخ المحدد للقوات للاستعداد".

وقال المقدم إيتاي زعفراني من الكتيبة 74 التابعة للواء الجنوبي إن الوضع في قطاع غزة يمكن أن يتغير في لحظة، لذلك نحن هنا دائما يقظين وجاهزين.

وأضاف أن استعدادات الجيش الإسرائيلي لاستئناف التوتر نهاية أكتوبر تنبع من سلسلة أحداث قد تؤثر على الوضع السياسي مثل تدهور وضع كورونا في قطاع غزة، واعتماد حماس، على المعدات الطبية القادمة من إسرائيل، وتوقع نفاد الأموال القطرية أواخر أكتوبر، وضغط الشارع الذي سيدفع حماس، للعودة إلى إلبالونات والصواريخ.

وتابع القول "هناك أيضا إحباط متزايد من تطبيع دول الخليج للعلاقات مع إسرائيل هذا الإحباط الذي قد يدفع حماس، للتصعيد وتفجير الوضع". على حد قوله.