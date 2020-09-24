اعلام الاحتلال: نتنياهو سيلتقي البرهان قريبًا

أكدت القناة الإسرائيلي (24) أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال الفترة القريبة القادمة.

ورجحت القناة الإسرائيلية، أن يكون اللقاء بين نتنياهو والبرهان في دولة أوغندا، حيث سبق ان والتقيا هناك العام الماضي.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات نقلتها قناة عبرية أخرى من مصادر سودانية قولها: "إن السودان يتجه لتوقيع اتفاق تطبيع قريبا"

وكشفت المصادر السودانية أنه سيتم السبت تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية" في قاعة العباسي شرق مستشفى الزيتونة في الخرطوم خلال مؤتمر صحافي وسوف يتم دعوة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر الصحافي إيذانا ببدء عمل الجمعية رسميا في السودان ورفض مكتب نتنياهو التعقيب على ذلك.

من جانبه أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء أن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات تناولت عدة قضايا، بينها “السلام العربي مع إسرائيل”.

وذكر البيان الصادر عن مجلس السيادة السوداني، أن البرهان عاد إلى الخرطوم قادما من أبو ظبي، عقب ختام مباحثات مع مسؤولين أمريكيين استمرت ثلاثة أيام في الإمارات.

وأضاف البيان أن “المباحثات تطرقت إلى قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية السلام في إقليم دارفور غربي البلاد”.

يشار إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قد قالت ضمن حديثها إلى قناة العربية الأربعاء إن “دولة مسلمة جديدة” سوف تعلن عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خلال “اليوم أو اليومين القادمين”.

وأوضحت كرافت أن البيت الأبيض يأمل بأن تعلن السعودية عن تطبيعها مع إسرائيل. وتابعت: “المهم هو التركيز بالاتفاق وعدم تمكين إيران من استغلال النوايا الحسنة لدى البحرين والإمارات أو إسرائيل وأرجو أن تتيح هذه العملية لمواطني إيران بأن يروا أن الآخرين يريدون حقا السلام في الشرق الأوسط وأن يكونوا هم جزءا من هذا السلام”.