صحيفة أمريكية تكشف: نتنياهو يغسل ملابسه المتسخة في البيت الأبيض

كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، مساء أمس، عن فضيحة جديدة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة الأمريكية، أن نتنياهو يحضر حقائب ملابسه المتسخة، حتى يتم غسلها في البيت الأبيض، مشيرة الى أن نتنياهو اعتاد من عدة سنوات، على احضار حقائب ممتلئة بالملابس المتسخة، خلال زياراته للبيت الأبيض، حتى يتم غسلها هناك.

ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن مصادر أمريكية مطلعة، أن طاقم البيت الأبيض، يقوم بغسل ملابس نتنياهو مجانا، وبدون تكلفة مالية.

وأضافت هذه المصادر، أنه يحق لكل زعيم يزور البيت الأبيض أن يغسل ملابسه هناك مجانا، لكن نتنياهو يستغل هذه المسألة، واتضح أنه كررها عدة مرات.

وتابعت المصادر ذاتها، "نتنياهو يحضر لنا حقائب مليئة بالملابس المتسخة، وبعد تكرار الأمر عدة مرات، اتضح أنه يقوم بذلك عمدا، وبالقصد".

ونفت المصادر الإسرائيلية الرسمية، هذه التقارير الأمريكية، مشيرة الى أن هذه التقارير عبارة عن اتهامات مثيرة للسخرية.