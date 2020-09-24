صندوق النقد الدولي يقر بخطة إصلاحات للسودان

أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الليلة الماضية، خطة لمراقبة برنامج اقتصادي أعده السودان لـ12 شهرًا مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات داخل البلد، وإعفاءها من الديون.

وقالت نائبة المدير العام للصندوق "أنطوانيت ساييه"، إن "انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي، والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

واضافت ساييه، أن السودان بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها.

وبلغ معدل التضخم في السودان 167 في المئة في أغسطس/آب، وتتراجع العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وطلبت الخرطوم من خبراء الصندوق مراقبة إصلاحاته ومساعدتها في إنشاء سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات- وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف، وفقا لبيان الصندوق الدولي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه لا تتضمن مثل تلك الاتفاقات مساعدة مالية أو تشكل تأييدا صريحا للبرنامج الفعلي.

ويشمل برامج السودان إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة"، كما أشارت ساييه.

وتتضمن إصلاحات صندوق النقد الدولي، مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.

وأشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة العام الماضي، في حين، لا يمكن للدولة الافريقية حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين، لأنه لا تزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.