الأمم المتحدة تحدد موعد عقد قمة المناخ هذا العام

أعلن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، عن موعد عقد قمة المناخ العالمية.

وقال دوجاريك: إن"أنه سيتم عقد قمة المناخ في 12 ديسمبر المقبل، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشاركان القمة".

وتجمع قمة المناخ قادة العالم في الذكرى السنوية لاتفاق باريس للمناخ في 12 ديسمبر من كل عام.

وتم التوصل إلي اتفاقية باريس للمناخ في الـ12 من ديسمبر / كانون الأول عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وهي أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ.

وبموجب الاتفاقية، تعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 4 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ويلزم الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سابقًا، انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.