البرهان يقترب من التطبيع مع الإسرائيليين وسط ترغيب إماراتي

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان الأربعاء، إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيارة إلى الإمارات استغرقت ثلاثة أيام، والتقى خلالها مسؤولين أمريكيين وإماراتيين.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن مباحثات البرهان تناولت دور السودان في تحقيق التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أنها "ناقشت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



وأكدت "سونا" أن "المباحثات طالت عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستقبل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العرض سيتم بحثه مع أجهزة الحكم الانتقالي، بغية مناقشتها والوصول إلى قرار.