ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

البرهان يقترب من التطبيع مع الإسرائيليين وسط ترغيب إماراتي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:57 - 23 سبتمبر 2020
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان الأربعاء، إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيارة إلى الإمارات استغرقت ثلاثة أيام، والتقى خلالها مسؤولين أمريكيين وإماراتيين.


وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن مباحثات البرهان تناولت دور السودان في تحقيق التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أنها "ناقشت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".


وأكدت "سونا" أن "المباحثات طالت عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستقبل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العرض سيتم بحثه مع أجهزة الحكم الانتقالي، بغية مناقشتها والوصول إلى قرار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات