الداخلية تصدر بيانًا بشأن الاعتداء على عناصر الشرطة خلال شجار بين عائلتين

أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها تتابع الشجار العائلي الذي تخلله إطلاق نار بين عائلتي "بربخ" و"شراب" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وأوضحت الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان صحفي، أن الشرطة فرضت القانون والنظام وقامت بتطويق الحادث، مبينة أن 5 أصيبوا من أفراد الشرطة ، أحدهم بحالة حرجة نتيجة إصابته بحجر في الرأس بشكل مباشر، ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى ناصر بخانيونس.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت المتسببين في الشجار من العائلتين، ومن بينهم مُطلقي النار، مشيرة إلى أنها صادرت قطع السلاح المستخدمة.

وجددت الشرطة في بيانها، أنها لن تسمح لأحد بالإخلال بالأمن والنظام، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من تسبب بالشجار، ومن قام بالاعتداء على عناصر الشرطة، وستقُدمهم للمحاكمة.