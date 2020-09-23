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"الحرس الثوري" يرصد حاملة الطائرات الاميركية "نيميتز" بطائرات مسيرة محلية الصنع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:03 - 23 سبتمبر 2020
حاملة الطائرات الأمريكية حاملة الطائرات الأمريكية
تقارير
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اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بانه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الاميركية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج الفارسي بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

واعلن ذلك الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الاربعاء خلال مراسم انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية للقوة البحرية للحرس الثوري.

وقال: انه خلال عملية الرصد والاعتراض تم تحديد حاملة الطائرات "نيميتز" بمعية السفن الحربية المرافقة لها والتي تشمل المدمرتين 114 و 115 والبارجتين 58 و 59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و 12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الارهابي الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج الفارسي.

واضاف: ان جميع مهمات القوة البحرية للحرس الثوري ستكون تحت غطاء الطائرات المسيرة وطنية الصنع وان انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية وطنية الصنع للقوة البحرية للحرس الثوري، سيمنح قوة خاصة للقوة البحرية للحرس في دمج المهمات البحرية والجوية.

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري: ان رصد وتتبع جميع التحركات البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان سيصبح ممكنا بواسطة هذه الطائرات المسيرة التي ستزيد سعة قدراتنا في هذا المجال بصورة كبيرة جدا.

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