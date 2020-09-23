ترامب يهاجم إلهان عمر

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرلمانية المسلمة المحجبة إلهان عمر( ديمقراطية من مينيسوتا) أمام حشد انتخابي كبير في ولاية بنسلفانيا.

وانتقد ترامب البرلمانية التقدمية، اللاجئة الصومالية، بسبب مداخلات لها بشأن كيفية إدارة الحكم في الولايات المتحدة، وقال:” لماذا تنتقدين الولايات المتحدة؟..أنظري إلى ما اصبحت عليه، كيف حال بلادك؟”.

وجاءت هجمات ترامب على عمر كجزء من خطاب ضد مجموعة “السكواد” التي تتألف من عمر ورشيدة طليب والأسكندريا أوكاسيو كورتيز وآيانا بريسلي.

واكد ترامب بأنه سيفوز بولاية مينيسوتا بسببها وقال “إنها تريد أن تخبرنا كيف ندير بلادنا”.

وهذه التصريحات هي أحدث الهجمات الشخصية التي شنها ترامب على عمر، التي وصلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة بعد فرارها من الصومال بسبب الحرب الدموية.

وهاجم ترامب، ايضاً، نجمة الكونغرس أوكاسيو كورتيز، وقال إنها “طالبة غير جيدة” تتحدث بكثير من الهراء.

وأضاف :” لسنا بحاجة إلى الإشتراكيين والشيوعيين لكي يخبرونا عن كيفية إدارة البلاد”.

إلى ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن جو بايدن يتقدم ترامب بنسبة 10 نقاط على الأقل في ولاية مينيسوتا، التي ساعدته على الفوز في انتخابات 2016، وفي غضون ذلك، من غير المتوقع أن تواجه عمر مشكلة في انتخابات الكونغرس القادمة.

وردت إلهان عمر على هجوم ترامب بالقول :” هذه هي بلدي”.

وقالت في تغريدة على تويتر:” أولاً هذه بلادي، وأنا عضو في مجلس النواب الذي قام بعزلك، ثانياً لقد هربت من الحرب الأهلية عندما كنت في الثامنة من عمري، ولكنك تدير دولة وكأنك في الثامنة من العمر”.