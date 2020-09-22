غانتس يطير لأمريكا لبحث "التفوق العسكري الإسرائيلي"

توجه وزير الحرب في حكومة الاحتلال الجنرال بني غانتس، إلى الولايات المتحدة لعقد سلسلة لقاءات ومباحثات بشأن الحفاظ على "التفوق" العسكري الإسرائيلي.

وأعلن غانتس، في شريط مصور بثه على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى "تويتر"، أنه سيقوم بزيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي فيها بوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية.

وقال الناطق بلسان غانتس، إنّ الأخير سيجري "سلسلة لقاءات مهمة لمستقبل إسرائيل الأمني"، موضحاً أنّ مباحثات غانتس في واشنطن "ستتركز حول الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي والنضال المشترك ضد التهديد الإيراني".

وتأتي هذه الزيارة بعد أن كانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعدت أخيراً قائمة مطالب للتزود بعتاد عسكري وأسلحة متطورة وذلك لضمان "التفوق" العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، على ضوء اعتزام الولايات المتحدة بيع الإمارات العربية المتحدة مقاتلات من طراز "أف 35".

ولم يبد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معارضة لإبرام الصفقة، وذلك في سياق المحادثات التي سبقت إشهار التحالف الإماراتي-الإسرائيلي وتطبيع العلاقات بين الطرفين رسمياً.