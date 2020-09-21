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تكديس الاصابات في (إسرائيل)

3 إصابات بفيروس "كورونا" داخل "الكنيست" الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:53 - 21 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة موظفين في "الكنيست" بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح موقع "والا" العبري، ان من بين المصابين بالفيروس مستشار عضو الكنيست "حاييم كاتس".

وطالب "الكنيست" الاسرائيلي المخالطين للمصابين أو الذين تواجدوا في محيطهم بدخول العزل؛ حتى يتسنى لوزارة الصحة إنهاء التحقيق الوبائي وفق الموقع العبري.

من جهته، صادق وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" ورئيس الأركان "أفيف كوخافي" على إنشاء وحدة "إيلا" للتحقيقات الوبائية.

وأشار "والا" إلى أن الوحدة ستقوم بتوسيع نظام التحقيق تحت قيادة الجبهة الداخلية، وسيعمل فيها حوالي 600 جندي في الخدمة النظامية وعشرات من جنود الاحتياط، ومئات المحققين.

وعقب تكدس المرضى بالمستشفيات، أصدر غانتس تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى كورونا، حسبما أوردت صحيفة "معاريف".

يشار إلى أنه منذ بداية جائحة "كورونا" في (إسرائيل) أصيب 188,427 مستوطنًا، فيما وصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس 51,180 حالة.

 

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