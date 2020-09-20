"الصحة العالمية" تشيد بأداء روسيا في مواجهة فيروس كورونا

أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش بتعامل السلطات الروسية مع أزمة كورونا ساهم في الحد من تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات تستدعي فرض قيود جديدة.

وقالت فوينوفيتش في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، إن القيود التي يتم فرضها عادة بسبب تفشي الوباء، هي وسيلة لإبطاء انتقال الفيروس وتوفير الوقت، إذا لزم الأمر، حتى تتمكن الدولة من فحص الحالات المشبوهة وعزلها ومعالجة الحالات المؤكدة.

وأشارت إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا "قائمة على أسس علمية ومقبولة ثقافيا واجتماعيا للناس".